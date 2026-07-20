鉅亨網新聞中心
亞崴(1530-TW)下週(7月27日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.1元，股票股利0.9元，合計股利1元。
以今日(7月20日)收盤價29.70元計算，預估參考價為27.16元，權息值合計為2.54元，股息殖利率0.34%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月20日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞崴(1530-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為專用機及自動化設備,電腦控制工具機之設計,製造及銷售。精密元組件製造及銷售。有關上項產品,零件,原料之進出口貿易買賣業務。近5日股價上漲2.96%，集中市場加權指數下跌5.92%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/27
|29.70
|0.1
|0.34%
|0.8999999999999999
|2025/07/02
|30.45
|1.53171
|5.03%
|0.0
|2024/08/08
|31.25
|1.5
|4.8%
|0.0
|2023/07/27
|32.7
|1.6
|4.89%
|0.0
|2022/08/04
|30.8
|1.5
|4.87%
|0.0
下一篇