盤中速報 - 矽格(6257)急拉3%報205.0元，成交2,672張
鉅亨網新聞中心
矽格(6257-TW)近5分K漲速3%，20日09:37報205.0元，成交2,672張，今日跌幅為4.43％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽格(6257-TW)近5日股價下跌12.27% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 6.77%。集中市場加權指數 下跌 5.92%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-6,207 張
- 外資買賣超：-5,998 張
- 投信買賣超：+299 張
- 自營商買賣超：-508 張
- 融資增減：+334 張
- 融券增減：+38 張
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