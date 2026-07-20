鉅亨速報

盤中速報 - 矽格(6257)急拉3%報205.0元，成交2,672張

鉅亨網新聞中心

矽格(6257-TW)近5分K漲速3%，20日09:37報205.0元，成交2,672張，今日跌幅為4.43％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽格(6257-TW)近5日股價下跌12.27% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 6.77%。集中市場加權指數 下跌 5.92%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-6,207 張
  • 外資買賣超：-5,998 張
  • 投信買賣超：+299 張
  • 自營商買賣超：-508 張
  • 融資增減：+334 張
  • 融券增減：+38 張


文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數42505.68-0.39%
矽格207-3.50%

鉅亨贏指標

了解更多

#空頭均線下殺

中強短弱
矽格

69.57%

勝率

#均線指標下殺

中強短弱
矽格

69.57%

勝率

#帶量跌破均線糾結

中強短弱
矽格

69.57%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty