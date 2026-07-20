盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-11.38點至367.06點，跌幅3.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間20日09:16，櫃買市場加權指數下跌11.38點（或3.01%），暫報367.06點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.95%
- 近 1 月：-15.35%
- 近 3 月：+1.64%
- 近 6 月：+28.24%
- 今年以來：+37%
焦點個股
被動元件概念領跌-2.59%。其中 希華(2484-TW) 下跌 8.92% ; 信昌電(6173-TW) 下跌 8.76% ; 立敦(6175-TW) 下跌 8.59% 。
科技股概念領跌-2.03%。其中 華新科(2492-TW) 下跌 6.34% ; 聯電(2303-TW) 下跌 5.9% ; 華碩(2357-TW) 上漲 0.14% 。
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