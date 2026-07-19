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鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估上修至2.49元，預估目標價為36元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2026年EPS預估：中位數由2.42元上修至2.49元，其中最高估值2.65元，最低估值2.19元，預估目標價為36元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值2.65(2.55)2.652.87
最低值2.19(2.19)2.362.72
平均值2.43(2.4)2.522.79
中位數2.49(2.42)2.532.78

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值177,553,000213,947,000116,708,200
最低值90,882,00098,264,000109,102,000
平均值110,959,830122,357,290112,693,750
中位數102,189,460109,924,850112,271,050

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS34,342,23226,127,50521,726,24915,759,000
營業收入
(單位：新台幣千元)		91,709,83576,144,54566,695,57154,805,919

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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