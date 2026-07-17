鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-17 18:11

台股今 (17) 日終場崩跌 2,953 點，為單日歷史最大跌點，收在最低點 42,671 點，摜破季線大關，外資與自營商在集中市場殺紅眼，分別賣超 1890.39 億元和 821.79 億元雙雙創下史上最大賣超金額，其中，外資集中火力提款主動式 ETF 以及晶圓代工族群，當中光是台積電就調節超過 4.4 萬張，直接變現約 1040 億元，聯電、力積電合計也遭賣 16 萬張。

台股崩近3千點 外資殺出史上第一大賣超1890億元 狂砍台積電千億元。(鉅亨網資料照)

三大法人今天合計賣超 2617.15 億元，其中，外資賣超達 1890.39 億元，已呈現連 11 賣，自營商賣超 821.79 億元，為連 2 賣，投信買超 95.03 億元，為連 18 買；台指期方面，外資加碼空單 1,736 口，未平倉空單口數提升至 86,189 口。

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台積電昨日法說儘管釋出樂觀展望，不過市場期望更高，在沒有驚喜感下，去槓桿賣壓浮現，外資狂賣 4.4 萬張，呈現連四賣，累計賣超 6.4 萬張，提款金額高達 1,526 億元，力積電、聯電也難逃賣壓，兩者分別遭賣 11.5 萬張、4.6 萬張。