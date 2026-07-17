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台股崩近3千點 外資殺出史上第一大賣超1890億元 狂砍台積電千億元

鉅亨網記者魏志豪 台北

台股今 (17) 日終場崩跌 2,953 點，為單日歷史最大跌點，收在最低點 42,671 點，摜破季線大關，外資與自營商在集中市場殺紅眼，分別賣超 1890.39 億元和 821.79 億元雙雙創下史上最大賣超金額，其中，外資集中火力提款主動式 ETF 以及晶圓代工族群，當中光是台積電就調節超過 4.4 萬張，直接變現約 1040 億元，聯電、力積電合計也遭賣 16 萬張。

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台股崩近3千點 外資殺出史上第一大賣超1890億元 狂砍台積電千億元。(鉅亨網資料照)

三大法人今天合計賣超 2617.15 億元，其中，外資賣超達 1890.39 億元，已呈現連 11 賣，自營商賣超 821.79 億元，為連 2 賣，投信買超 95.03 億元，為連 18 買；台指期方面，外資加碼空單 1,736 口，未平倉空單口數提升至 86,189 口。


外資賣超瞄準主動式 ETF 以及晶圓代工族群， 其中，主動統一升級 50(00403A-TW) 位居賣超第一，張數高達 46.9 萬張，其他包括主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW)、主動元大 AI 新經濟 (00990A-TW)、主動統一全球創新 (00988A-TW) 合計達 28.9 萬張。

台積電昨日法說儘管釋出樂觀展望，不過市場期望更高，在沒有驚喜感下，去槓桿賣壓浮現，外資狂賣 4.4 萬張，呈現連四賣，累計賣超 6.4 萬張，提款金額高達 1,526 億元，力積電、聯電也難逃賣壓，兩者分別遭賣 11.5 萬張、4.6 萬張。

外資買超則青睞面板股與組裝代工廠，逢低敲進群創 (3481-TW) 約 6 萬張，也青睞仁寶 (2324-TW) 約 2.2 萬張，其他金控如玉山金 (2884-TW) 與中信金 (2891-TW) 也獲加碼，買超張數共 7.5 萬張。

自營商今日也與外資有志一同，將資金撤離半導體族群，包括聯電、力積電、華邦電 (2344-TW)、京元電 (2449-TW) 都遭賣超，張數約 2 千張至 1.6 萬張，但也調節群創超過 4 千張，與外資對作。


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