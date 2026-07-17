鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-18 07:29

輝達驚險守住全球市值王座 蘋果盤中一度超車 (圖：shutterstock)

輝達週五盤中最低下探 197.97 美元，終場下跌 2.21%，收每股 202.81 美元，市值約為 4.91 兆美元。蘋果則上漲 0.14%，收每股 333.74 美元，市值約為 4.90 兆美元。

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根據道瓊市場數據，蘋果早盤一度超越輝達，短暫登上全球市值最高企業，但輝達隨後於上午交易時段奪回領先地位。輝達自去年 6 月超越微軟 (MSFT-US) 以來，已連續 266 個交易日維持全球市值冠軍地位。

蘋果近期股價表現相對強勢，週五盤中最高觸及 334.99 美元，改寫 52 週新高。相較之下，輝達受到半導體類股近期賣壓拖累，週五下跌逾 2%。

晶片股近幾週持續走弱，費城半導體指數週五下跌 1.6%，7 月以來累計下跌約 18%。不過，輝達表現仍優於多數半導體同業，本月迄今仍上漲逾 1%，今年以來累計上漲約 9%。

《巴隆週刊》指出，華爾街分析師目前給予輝達的平均目標價約為 314 美元。輝達股價若要朝此水準邁進，關鍵將取決於大型科技公司在接下來的財報季中，是否承諾維持或加速人工智慧 (AI) 硬體支出。

市場也將關注大型科技公司是否繼續肯定輝達 AI 晶片的領先地位，以及下一代 Vera Rubin 平台能否順利進入大規模出貨階段。

另一方面，中國 AI 新創公司月之暗面 (Moonshot AI) 週五宣稱，旗下 Kimi K3 模型的表現可超越部分美國尖端 AI 系統，但並未透露訓練該模型所使用的硬體。