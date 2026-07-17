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鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根士丹利(MS-US)EPS預估上修至12.78元，預估目標價為240.50元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對摩根士丹利(MS-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.53元上修至12.78元，其中最高估值13.84元，最低估值11.38元，預估目標價為240.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.84(13.84)15.116.317.12
最低值11.38(11.38)12.3513.0215.56
平均值12.7(12.53)13.5414.6516.34
中位數12.78(12.53)13.5314.5216.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值848.83億909.71億960.66億1,026.36億
最低值763.20億801.34億843.85億955.77億
平均值805.66億853.26億896.78億991.06億
中位數803.16億849.07億893.18億991.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.036.155.187.9510.21
營業收入614.09億659.90億966.50億1,073.97億1,197.17億

詳細資訊請看美股內頁：
摩根士丹利(MS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMS

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