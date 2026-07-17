鉅亨速報 - Factset 最新調查：摩根士丹利(MS-US)EPS預估上修至12.78元，預估目標價為240.50元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對摩根士丹利(MS-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.53元上修至12.78元，其中最高估值13.84元，最低估值11.38元，預估目標價為240.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.84(13.84)
|15.1
|16.3
|17.12
|最低值
|11.38(11.38)
|12.35
|13.02
|15.56
|平均值
|12.7(12.53)
|13.54
|14.65
|16.34
|中位數
|12.78(12.53)
|13.53
|14.52
|16.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|848.83億
|909.71億
|960.66億
|1,026.36億
|最低值
|763.20億
|801.34億
|843.85億
|955.77億
|平均值
|805.66億
|853.26億
|896.78億
|991.06億
|中位數
|803.16億
|849.07億
|893.18億
|991.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.03
|6.15
|5.18
|7.95
|10.21
|營業收入
|614.09億
|659.90億
|966.50億
|1,073.97億
|1,197.17億
詳細資訊請看美股內頁：
摩根士丹利(MS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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