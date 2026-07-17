鉅亨速報 - Factset 最新調查：高盛集團(GS-US)EPS預估上修至69.65元，預估目標價為1,190.00元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對高盛集團(GS-US)做出2026年EPS預估：中位數由68.21元上修至69.65元，其中最高估值75.5元，最低估值57.7元，預估目標價為1,190.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|75.5(75.5)
|87.5
|97
|81.67
|最低值
|57.7(57.7)
|64.82
|67.72
|72.52
|平均值
|68.42(66.73)
|71.98
|75.64
|77.09
|中位數
|69.65(68.21)
|72.15
|74.19
|77.09
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|752.14億
|801.66億
|832.54億
|778.72億
|最低值
|630.48億
|651.87億
|665.07億
|763.97億
|平均值
|697.34億
|719.23億
|732.64億
|771.35億
|中位數
|706.53億
|717.31億
|721.75億
|771.35億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|59.45
|30.06
|22.87
|40.54
|51.32
|營業收入
|643.21億
|672.61億
|1,086.92億
|1,268.28億
|1,262.13億
詳細資訊請看美股內頁：
高盛集團(GS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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