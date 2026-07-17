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鉅亨速報 - Factset 最新調查：高盛集團(GS-US)EPS預估上修至69.65元，預估目標價為1,190.00元

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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對高盛集團(GS-US)做出2026年EPS預估：中位數由68.21元上修至69.65元，其中最高估值75.5元，最低估值57.7元，預估目標價為1,190.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值75.5(75.5)87.59781.67
最低值57.7(57.7)64.8267.7272.52
平均值68.42(66.73)71.9875.6477.09
中位數69.65(68.21)72.1574.1977.09

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值752.14億801.66億832.54億778.72億
最低值630.48億651.87億665.07億763.97億
平均值697.34億719.23億732.64億771.35億
中位數706.53億717.31億721.75億771.35億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS59.4530.0622.8740.5451.32
營業收入643.21億672.61億1,086.92億1,268.28億1,262.13億

詳細資訊請看美股內頁：
高盛集團(GS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGS

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