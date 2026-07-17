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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wipro Ltd. - ADR(WIT-US)EPS預估上修至0.14元，預估目標價為1.82元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共39位分析師，對Wipro Ltd. - ADR(WIT-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.14元上修至0.14元，其中最高估值0.16元，最低估值0.12元，預估目標價為1.82元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值0.16(0.16)0.170.160.17
最低值0.12(0.14)0.120.120.17
平均值0.14(0.14)0.150.150.17
中位數0.14(0.14)0.150.150.17

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值109.02億115.58億116.02億119.45億
最低值99.61億100.65億100.11億119.45億
平均值103.01億105.88億108.45億119.45億
中位數102.64億105.81億108.48億119.45億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS0.150.130.130.150.14
營業收入106.16億112.62億108.43億105.37億104.83億

詳細資訊請看美股內頁：
Wipro Ltd. - ADR(WIT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSWIT

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