鉅亨速報 - Factset 最新調查：Wipro Ltd. - ADR(WIT-US)EPS預估上修至0.14元，預估目標價為1.82元
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根據FactSet最新調查，共39位分析師，對Wipro Ltd. - ADR(WIT-US)做出2027年EPS預估：中位數由0.14元上修至0.14元，其中最高估值0.16元，最低估值0.12元，預估目標價為1.82元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|0.16(0.16)
|0.17
|0.16
|0.17
|最低值
|0.12(0.14)
|0.12
|0.12
|0.17
|平均值
|0.14(0.14)
|0.15
|0.15
|0.17
|中位數
|0.14(0.14)
|0.15
|0.15
|0.17
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|109.02億
|115.58億
|116.02億
|119.45億
|最低值
|99.61億
|100.65億
|100.11億
|119.45億
|平均值
|103.01億
|105.88億
|108.45億
|119.45億
|中位數
|102.64億
|105.81億
|108.48億
|119.45億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|0.15
|0.13
|0.13
|0.15
|0.14
|營業收入
|106.16億
|112.62億
|108.43億
|105.37億
|104.83億
詳細資訊請看美股內頁：
Wipro Ltd. - ADR(WIT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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