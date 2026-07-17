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盤中速報 - 費城半導體大跌3.22%，報11485.89點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間17日09:30，費城半導體下跌381.61點（或3.22%），暫報11485.89點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-8.43%
  • 近 1 月：-10.73%
  • 近 3 月：+27.21%
  • 近 6 月：+49.7%
  • 今年以來：+67.55%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領跌。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌5.9%；應用材料(AMAT-US)下跌5.15%；英特格(ENTG-US)下跌5.02%；泰瑞達(TER-US)下跌4.88%；科林研發(LRCX-US)下跌4.85%。


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費城半導體11618.11-2.10%
Onto Innovation Inc.270.35-4.00%
應用材料535.005-4.62%
英特格134.96+0.27%
泰瑞達314.105-2.54%
科林研發312.51-2.63%

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