盤中速報 - 費城半導體大跌3.22%，報11485.89點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間17日09:30，費城半導體下跌381.61點（或3.22%），暫報11485.89點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.43%
- 近 1 月：-10.73%
- 近 3 月：+27.21%
- 近 6 月：+49.7%
- 今年以來：+67.55%
焦點個股
費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領跌。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌5.9%；應用材料(AMAT-US)下跌5.15%；英特格(ENTG-US)下跌5.02%；泰瑞達(TER-US)下跌4.88%；科林研發(LRCX-US)下跌4.85%。
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