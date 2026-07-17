鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際航空集團(IAG-US)EPS預估下修至2.14元，預估目標價為22.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對國際航空集團(IAG-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.19元下修至2.14元，其中最高估值3.31元，最低估值1.78元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.31(3.31)
|4.12
|3.07
|2.18
|最低值
|1.78(1.78)
|1.85
|1.64
|1.79
|平均值
|2.2(2.23)
|2.35
|2.2
|1.97
|中位數
|2.14(2.19)
|2.1
|2.15
|1.95
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|48.86億
|54.06億
|41.40億
|34.92億
|最低值
|36.43億
|37.63億
|32.47億
|25.73億
|平均值
|40.63億
|41.99億
|37.20億
|30.32億
|中位數
|40.06億
|40.76億
|36.79億
|30.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.53
|-0.15
|0.19
|1.52
|1.16
|營業收入
|11.55億
|9.60億
|9.88億
|16.66億
|28.53億
詳細資訊請看美股內頁：
國際航空集團(IAG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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