鉅亨速報 - Factset 最新調查：Riot Platforms Inc(RIOT-US)EPS預估下修至-2.27元，預估目標價為28.25元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Riot Platforms Inc(RIOT-US)做出2026年EPS預估：中位數由-2.01元下修至-2.27元，其中最高估值-1.03元，最低估值-2.66元，預估目標價為28.25元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-1.03(-1.03)
|0.11
|4.57
|7.79
|最低值
|-2.66(-2.6)
|-2.32
|-2.2
|-1.61
|平均值
|-2.01(-1.94)
|-0.81
|-0.41
|2.1
|中位數
|-2.27(-2.01)
|-0.77
|-0.61
|0.12
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.63億
|9.57億
|13.35億
|24.30億
|最低值
|5.62億
|6.28億
|4.70億
|13.94億
|平均值
|6.60億
|7.94億
|9.42億
|19.12億
|中位數
|6.56億
|7.85億
|9.29億
|19.12億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.08
|-3.66
|-0.28
|0.34
|-1.95
|營業收入
|2.13億
|2.59億
|2.81億
|3.77億
|6.47億
詳細資訊請看美股內頁：
Riot Platforms Inc(RIOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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