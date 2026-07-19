鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-19 12:10

台積電原預估今年資本支出介於 520 億至 560 億美元，隨著 Agentic AI 興起，客戶需求大幅攀升，此次一口氣將資本支出上調至 600 億至 640 億美元，以高標計算，增加超過 100 億美元，續創歷史新高，也被外界認為是未來幾年 AI 需求持續成長的風向球。

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台積電過去三年資本支出合計約 1,000 億美元，今年光一年就達 600 億至 640 億美元，並預期未來三年資本支出金額將顯著超越過去三年，外資看好，台積電 2027 年、2028 年的資本支出將持續攀升，分別達 780 億美元、820 億美元，年增率分別約 25%、5%。

供應鏈看好，台積電在美國政府支持下，土地資源已整備完成，擁有兩塊完整的腹地，在客戶需求增加下，勢必加速建廠，各家廠務工程業者的訂單能見度已延伸至未來數年，且在擁有至少 12 座廠的能見度下，先前對赴美態度較保守的業者也可望轉為開放態度，大舉進軍美國、搶占建廠商機。

以供應鏈來看，漢唐是台積電亞利桑那州廠主要廠務工程夥伴，早期就參與亞利桑那一廠的無塵室與機電系統工程，進入二廠後，也進一步承接部分水、氣體、化學品等工程，同時也具備在美國聘雇當地人員的經驗，逐步建立在地施工的團隊。

帆宣也是早期隨台積電赴美承接工程的業者之一，隨台積電亞利桑那州建廠需求擴大，帆宣除可爭取廠務工程外，也具備自動化、設備整合及供應鏈服務能力，有望隨客戶擴廠持續成長。