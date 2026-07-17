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盤後速報 - 宏正(6277)次交易(20)日除息2.5元，參考價78.0元

鉅亨網新聞中心

宏正(6277-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

首日參考價為78.0元，相較今日收盤價80.50元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.11%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 80.50 2.5 3.11% 0.0
2025/12/09 64.9 1.0 1.54% 0.0
2025/07/25 60.4 2.1 3.48% 0.0
2024/12/10 77.9 1.7 2.18% 0.0
2024/07/29 80.4 2.2 2.74% 0.0


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