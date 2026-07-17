盤後速報 - 宏正(6277)次交易(20)日除息2.5元，參考價78.0元
鉅亨網新聞中心
宏正(6277-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
首日參考價為78.0元，相較今日收盤價80.50元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.11%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|80.50
|2.5
|3.11%
|0.0
|2025/12/09
|64.9
|1.0
|1.54%
|0.0
|2025/07/25
|60.4
|2.1
|3.48%
|0.0
|2024/12/10
|77.9
|1.7
|2.18%
|0.0
|2024/07/29
|80.4
|2.2
|2.74%
|0.0
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