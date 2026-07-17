盤後速報 - 松川精密(7788)下週(7月24日)除息2元，預估參考價233.0元
鉅亨網新聞中心
松川精密(7788-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月17日)收盤價235.00元計算，預估參考價為233.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率0.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
松川精密(7788-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為繼電器。近5日股價上漲4.19%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/24
|235.00
|2.0
|0.85%
|0.0
|2025/07/24
|141.0
|2.5
|1.77%
|0.0
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