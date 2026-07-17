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盤後速報 - 松川精密(7788)下週(7月24日)除息2元，預估參考價233.0元

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松川精密(7788-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月17日)收盤價235.00元計算，預估參考價為233.0元，息值合計為2.0元，股息殖利率0.85%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

松川精密(7788-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為繼電器。近5日股價上漲4.19%，集中市場加權指數上漲0.6%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/24 235.00 2.0 0.85% 0.0
2025/07/24 141.0 2.5 1.77% 0.0

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