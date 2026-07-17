盤後速報 - 普安(2495)下週(7月24日)除息0.8元，預估參考價38.6元
鉅亨網新聞中心
普安(2495-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(7月17日)收盤價39.40元計算，預估參考價為38.6元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
普安(2495-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦及週邊設備設計研究開發，製造及買賣業務．。通訊網路設備設計開發，製造及買賣業務．。電腦軟體程式系統分析設計及電腦資料處理業務．。近5日股價下跌18.86%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/24
|39.40
|0.8
|2.03%
|0.0
|2025/07/25
|23.45
|1.3
|5.54%
|0.0
|2024/07/25
|31.7
|0.7
|2.21%
|0.0
|2023/07/31
|25.15
|0.6
|2.39%
|0.0
|2022/08/01
|15.0
|0.4
|2.67%
|0.0
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