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盤後速報 - 普安(2495)下週(7月24日)除息0.8元，預估參考價38.6元

鉅亨網新聞中心

普安(2495-TW)下週(7月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(7月17日)收盤價39.40元計算，預估參考價為38.6元，息值合計為0.8元，股息殖利率2.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

普安(2495-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為個人電腦及週邊設備設計研究開發，製造及買賣業務．。通訊網路設備設計開發，製造及買賣業務．。電腦軟體程式系統分析設計及電腦資料處理業務．。近5日股價下跌18.86%，集中市場加權指數上漲0.6%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/24 39.40 0.8 2.03% 0.0
2025/07/25 23.45 1.3 5.54% 0.0
2024/07/25 31.7 0.7 2.21% 0.0
2023/07/31 25.15 0.6 2.39% 0.0
2022/08/01 15.0 0.4 2.67% 0.0

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