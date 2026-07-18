鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-18 09:23

IC 設計業者迅杰 (6243-TW) 近年積極轉型，透過陸續投資璿元科技與翔探科技切入無人機供應鏈，隨著非紅供應鏈需求發酵，也獲市場看好，推升股價在週五台股崩跌近 3,000 點下，逆勢大漲 7%，創下 19 個月新高，單周大漲 30.47%。

迅杰目前主要業務仍以 PC 相關領域為主，包括嵌入式控制器 (EC) 及微控制器 (MCU)，近年積極尋求第二成長曲線，透過策略投資璿元科技、翔探科技，正式跨足無人機產業，規劃扮演神盾集團無人機事業的整合平台。

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迅杰預計結合集團內 AI 視覺晶片、影像感測、通訊及衛星物聯網等技術，並導入璿元在無人機整機設計、飛行控制、任務酬載與量產製造的能力，以及翔探在雲端管理與系統整合方面的技術，打造從關鍵零組件、飛控系統到整機應用的完整解決方案。

迅杰日前也參與北美無人系統展會，鎖定智慧巡檢、公共安全、災害應變及遠端監控等專業市場，積極爭取北美非紅供應鏈商機。迅杰目前無人機正積極送樣給客戶，預期明年可望有部分營收貢獻。

迅杰自本周一探底後，周二起連續三日亮燈漲停，週五也以大漲 7% 作收，單周成交量爆出 2.3 萬張，觀察三大法人，外資逢高調節 394 張，自營商則小幅加碼 8 張。