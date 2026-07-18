鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-18 11:24

通路商聯強 (2347-TW) 受惠於雲端與地端人工智慧應用全面落地，帶動今年第 2 季與上半年營收同步刷新歷史新高，17 日收 85.3 元，周成交量 57743 張，外資法人展開連續 5 個交易日的買超大舉卡位，累計 5 日加碼達 25383 張，自營商也連續 4 日買超 2696 張。

〈熱門股〉聯強下半年擁AI與半導體展望亮眼 外資本周天天買力挺。(圖：shutterstock)

展望下半年，傳統個人電腦市場因組件成本上揚面臨結構性考驗，但聯強積極將營運方向聚焦在具備剛性需求的高階電競筆電，藉由產品組合優化抵禦消費性電子的需求波動。

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除了既有的關鍵零組件調價有效挹注營收外，法人預期下半年在企業級 AP、資安交換器以及低軌衛星地面接收設備等新領域產品逐步發酵下，將進一步擴大全球關鍵通路的市占版圖。

在內部管理方面，聯強持續執行營運管理服務平台計畫，透過 AI 工具大幅提升日常管控與人事支出效率。隨著營業額隨市場趨勢穩健放大，公司整體費用率與預期信用減減呈現收斂，健全的資產體質將有助於整體獲利結構與營運發展持續朝向高可靠性與高利潤率靠攏。