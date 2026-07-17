鉅亨網新聞中心 2026-07-17 14:00

2026 世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高階會議（WAIC）今 (17 日) 起在上海登場，規模創下歷史新高。展覽面積首度突破 10 萬平方公尺，吸引逾 1100 家企業參展、展示超過 3000 項前沿技術，其中逾 300 款產品為全球首發。華為 Atlas 950 超節點、百度「芯雲模體」AI 產品矩陣，以及 AI 記憶眼鏡等多項創新技術齊聚亮相，展現 AI 產業快速發展與創新能量。

搞研發做工程「獨當一面」

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在產業應用層面，AI 正在重塑傳統研發與工程流程。天鷚科技帶來的 MatwinVenus™（曉鶩™）AI 蛋白質設計平台，徹底顛覆了蛋白質研發的傳統模式，躋身大會「鎮館之寶」。這套平台將研發週期從 2 至 5 年大幅壓縮至 2 至 6 個月，成功率從 1% 飆升至 30%，顯著降低了研發門檻。

目前，曉鶩™已在塑膠降解酶研發與乳果糖生產中展現出驚人的產業化效益。與此同時，曾獲「鎮館之寶」的晶泰科技將其「AI 自主實驗平台」進化為「AI 自主發現系統」，實現了「乾濕閉環」的全流程無人化作業，並具備與外部垂類模型相容的能力。

此外，西門子發表的全球首款工業自動化工程 AI 智能體——Eigen 工程智能體，不僅能自動規劃執行，還能自主優化驅動配置與撰寫程式碼，執行效率提升了 2 至 5 倍，標誌著工業 AI 正從單純的「輔助工具」進化為能「獨當一面」的生產核心。

「質檢員」眼手腦全開

在製造現場，具身智能的應用展現了工業場景的全新可能。微億智造帶來的「具身質檢 - 多臂協同機器人」，依託物理 AI 大腦，實現了高速精準的缺陷檢測與修正循環，重新定義了柔性質檢效率的上限，其技術已成功嵌入全球頂級車企的生產流程，完成了工業智慧的「反向輸出」。

此外，微億智造的智慧組裝機器人展現了「自學成才」的本領，通過視覺模組與大模型算法，能秒級拆解任務並實施裝配，大幅縮短了工廠換線時間。

它石智航則帶來了專攻汽車線束組裝的自動化生產線，並發布了 AWE3.5 具身大模型，以強大的實時預判能力，有效緩解了製造業的用工難題。

雙足機器人實力拉滿

人形機器人領域同樣星光熠熠。智元遠徵 A3 Ultra 榮膺 2026WAIC「鎮館之寶」，這款商用全尺寸人形機器人具備 700TOPS 算力與 360° 融合感知能力，以高度的穩定性與商業化落地能力，成為機器人界的「全能選手」。

加速進化公司則推出了新一代具身開發旗艦平台 Booster T2，搭載 NVIDIA Thor 旗艦晶片，以高達 2070TFLOPS 的超強算力，為人形機器人裝上了「超級大腦」。這不僅讓機器人從「能動」跨越至「能用」，更證明了在真實應用場景中的可靠性與效能。

模型依舊各領風騷

在大模型賽道，各家廠商持續深耕原生應用與體驗優化。階躍星辰推出了 Step 系列基座模型矩陣，並發布了基於即時互動大模型的 StepAudio Voice Agent，通過快慢思考解決方案，有效提升了使用者的互動體驗。

MiniMax 則對其桌面端產品進行了全面重構，重點強化了長任務執行穩定性、工具呼叫的上下文銜接以及金融研究能力，確保 Agent 在複雜任務鏈條中能保持高度連貫。