盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.04%，報289.37美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間16日21:38股價下跌15.37美元，報289.37美元，跌幅5.04%，成交量36,707（股），盤中最高價295.83美元、最低價288.99美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+4.56%
- 近 1 月：-9.3%
- 近 3 月：+17.7%
- 近 6 月：+39.88%
- 今年以來：+93.04%
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