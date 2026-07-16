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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.04%，報289.37美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間16日21:38股價下跌15.37美元，報289.37美元，跌幅5.04%，成交量36,707（股），盤中最高價295.83美元、最低價288.99美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.56%
  • 近 1 月：-9.3%
  • 近 3 月：+17.7%
  • 近 6 月：+39.88%
  • 今年以來：+93.04%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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NASDAQ26112.08-0.60%
費城半導體12133.03-2.14%
Onto Innovation Inc.296.31-2.76%

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