盤中速報 - 費城半導體大跌3.05%，報12020.9點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日09:35，費城半導體下跌378點（或3.05%），暫報12020.90點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.4%
- 近 1 月：-12.06%
- 近 3 月：+34.2%
- 近 6 月：+58.2%
- 今年以來：+75.05%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領跌。安謀控股公司(ARM-US)下跌6.21%；連貫(COHR-US)下跌5.94%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌4.7%；格羅方德(GFS-US)下跌4.62%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌4.35%。
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