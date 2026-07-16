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鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估下修至0.54元，預估目標價為10.49元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.56元下修至0.54元，其中最高估值0.76元，最低估值0.44元，預估目標價為10.49元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.76(0.76)0.820.920.95
最低值0.44(0.44)0.390.470.52
平均值0.56(0.56)0.660.730.66
中位數0.54(0.56)0.680.750.53

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值245.34億251.93億260.98億252.52億
最低值230.01億227.53億225.49億226.03億
平均值235.01億240.08億245.26億239.28億
中位數234.44億240.10億245.60億239.28億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.790.56-0.75--0.87
營業收入270.61億268.33億248.07億234.45億241.33億

詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSERIC

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