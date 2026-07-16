鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估下修至0.54元，預估目標價為10.49元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.56元下修至0.54元，其中最高估值0.76元，最低估值0.44元，預估目標價為10.49元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.76(0.76)
|0.82
|0.92
|0.95
|最低值
|0.44(0.44)
|0.39
|0.47
|0.52
|平均值
|0.56(0.56)
|0.66
|0.73
|0.66
|中位數
|0.54(0.56)
|0.68
|0.75
|0.53
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|245.34億
|251.93億
|260.98億
|252.52億
|最低值
|230.01億
|227.53億
|225.49億
|226.03億
|平均值
|235.01億
|240.08億
|245.26億
|239.28億
|中位數
|234.44億
|240.10億
|245.60億
|239.28億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.79
|0.56
|-0.75
|--
|0.87
|營業收入
|270.61億
|268.33億
|248.07億
|234.45億
|241.33億
詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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