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鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為11.04元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.61元，其中最高估值0.8元，最低估值0.38元，預估目標價為11.04元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.8(0.8)0.870.980.6
最低值0.38(0.38)0.530.490.6
平均值0.6(0.61)0.710.780.6
中位數0.61(0.62)0.740.80.6

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值251.45億258.05億269.98億239.61億
最低值237.74億241.22億239.03億239.61億
平均值246.45億251.58億256.59億239.61億
中位數247.32億253.44億257.89億239.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.790.56-0.75--0.87
營業收入270.61億268.33億248.07億234.45億241.33億

詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSERIC

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