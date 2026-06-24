鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估下修至0.61元，預估目標價為11.04元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.62元下修至0.61元，其中最高估值0.8元，最低估值0.38元，預估目標價為11.04元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.8(0.8)
|0.87
|0.98
|0.6
|最低值
|0.38(0.38)
|0.53
|0.49
|0.6
|平均值
|0.6(0.61)
|0.71
|0.78
|0.6
|中位數
|0.61(0.62)
|0.74
|0.8
|0.6
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|251.45億
|258.05億
|269.98億
|239.61億
|最低值
|237.74億
|241.22億
|239.03億
|239.61億
|平均值
|246.45億
|251.58億
|256.59億
|239.61億
|中位數
|247.32億
|253.44億
|257.89億
|239.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.79
|0.56
|-0.75
|--
|0.87
|營業收入
|270.61億
|268.33億
|248.07億
|234.45億
|241.33億
詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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