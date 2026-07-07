鉅亨速報 - Factset 最新調查：愛立信(ERIC-US)EPS預估下修至0.6元，預估目標價為10.74元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對愛立信(ERIC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.61元下修至0.6元，其中最高估值0.82元，最低估值0.47元，預估目標價為10.74元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.82(0.82)
|0.91
|0.92
|0.94
|最低值
|0.47(0.47)
|0.53
|0.49
|0.5
|平均值
|0.6(0.6)
|0.71
|0.75
|0.72
|中位數
|0.6(0.61)
|0.73
|0.8
|0.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|248.75億
|254.91億
|262.84億
|251.05億
|最低值
|231.23億
|228.12億
|226.05億
|226.60億
|平均值
|240.35億
|245.99億
|250.40億
|238.83億
|中位數
|238.02億
|247.69億
|251.89億
|238.83億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.79
|0.56
|-0.75
|--
|0.87
|營業收入
|270.61億
|268.33億
|248.07億
|234.45億
|241.33億
詳細資訊請看美股內頁：
愛立信(ERIC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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