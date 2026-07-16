鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西石油(PBR-US)EPS預估下修至4.05元，預估目標價為22.05元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巴西石油(PBR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.16元下修至4.05元，其中最高估值4.64元，最低估值2.33元，預估目標價為22.05元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|4.64(4.66)
|4.63
|4.72
|4.53
|最低值
|2.33(3.09)
|2.93
|2.59
|4.22
|平均值
|3.91(4.09)
|3.64
|3.55
|4.38
|中位數
|4.05(4.16)
|3.56
|3.46
|4.38
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,298.90億
|1,273.80億
|1,206.32億
|1,124.47億
|最低值
|994.84億
|1,006.94億
|970.94億
|1,124.47億
|平均值
|1,121.69億
|1,093.66億
|1,072.71億
|1,124.47億
|中位數
|1,122.34億
|1,072.88億
|1,057.81億
|1,124.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.03
|5.59
|3.83
|1.05
|3.06
|營業收入
|838.87億
|1,241.66億
|1,025.04億
|910.47億
|890.59億
詳細資訊請看美股內頁：
巴西石油(PBR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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