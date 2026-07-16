盤後速報 - 中華食(4205)次交易(17)日除息3.5元，參考價71.2元
鉅亨網新聞中心
中華食(4205-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
首日參考價為71.2元，相較今日收盤價74.70元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.69%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/17
|74.70
|3.5
|4.69%
|0.0
|2025/07/30
|97.6
|2.0
|2.05%
|1.0
|2024/07/17
|94.4
|3.0
|3.18%
|0.0
|2023/07/17
|106.5
|3.0
|2.82%
|0.0
|2022/07/15
|103.0
|3.0
|2.91%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 中華食品5月營收下滑僅及1.59億元 公司：目前暫無調漲產品價格規劃
- 中華食品Q1獲利遭高蛋價重創 EPS下滑到0.89元 Q2面臨成本走高的挑戰
- 中華食6月營收1.66億元年減3.33% 1—6月達9.84億元
- 中華食:公告本公司董事會決議除息基準日
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇