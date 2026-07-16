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盤後速報 - 中華食(4205)次交易(17)日除息3.5元，參考價71.2元

鉅亨網新聞中心

中華食(4205-TW)次交易(17)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

首日參考價為71.2元，相較今日收盤價74.70元，息值合計為3.5元，股息殖利率4.69%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/17 74.70 3.5 4.69% 0.0
2025/07/30 97.6 2.0 2.05% 1.0
2024/07/17 94.4 3.0 3.18% 0.0
2023/07/17 106.5 3.0 2.82% 0.0
2022/07/15 103.0 3.0 2.91% 0.0


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