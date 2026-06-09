鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-09 12:51

中華食品 (4205-TW) 今 (9) 日公布最新財報獲利數字，2026 年第一季稅後純益 8688 萬元，爲 8 季以來新低，季減 23.11%，年減 4.47%，每股純益 0.89 元，而中華食品今 (9) 日公布 5 月營收僅及 1.59 億元，呈現月減及年減。但公司指出，目前銷售市況正常且雖有成本壓力，但暫無調漲產品價格規劃。

中華食品5月營收下滑僅及1.59億元，公司：目前暫無調漲產品價格規劃。(鉅亨網記者張欽發攝)

生產中華豆腐、中華豆花的中華食品 5 月 營收下滑到 1.59 億元，月減 5.07%，年減 7.45%，1-5 月營收 8.19 億元，年增 0.69%，公司指出，目前營運狀況正常，分析營收下滑主要因 5 月天氣正常、無颱風及暴雨等侵擾，菜價也維持低檔並沒有太大激動，導致盒裝豆腐市場銷售較緩慢。

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雖然生產成本走揚，不過，中華食品主管今天指出，中華食品目前對產品銷售、供貨價格 並沒有調漲的規劃。