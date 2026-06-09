鉅亨網記者張欽發 台北
中華食品 (4205-TW) 今 (9) 日公布最新財報獲利數字，2026 年第一季稅後純益 8688 萬元，爲 8 季以來新低，季減 23.11%，年減 4.47%，每股純益 0.89 元，而中華食品今 (9) 日公布 5 月營收僅及 1.59 億元，呈現月減及年減。但公司指出，目前銷售市況正常且雖有成本壓力，但暫無調漲產品價格規劃。
生產中華豆腐、中華豆花的中華食品 5 月 營收下滑到 1.59 億元，月減 5.07%，年減 7.45%，1-5 月營收 8.19 億元，年增 0.69%，公司指出，目前營運狀況正常，分析營收下滑主要因 5 月天氣正常、無颱風及暴雨等侵擾，菜價也維持低檔並沒有太大激動，導致盒裝豆腐市場銷售較緩慢。
雖然生產成本走揚，不過，中華食品主管今天指出，中華食品目前對產品銷售、供貨價格 並沒有調漲的規劃。
中華食品 2026 年第一季營收 4.93 億元，毛利率 36.33%，季減 3.48 個百分點，，年減 2.31 個百分點，稅後純益 8688 萬元，爲 8 季以來新低，季減 23.11%，年減 4.47%，每股純益 0.89 元。造成獲利下滑是主要原料雞蛋價格高漲造成，而在美伊開戰後造成國際油價大漲，進一步引發包括運輸成本及包材價格的走高，將形成影響中華食品第二季獲利另一 重大變數，也有待進一步克服。
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