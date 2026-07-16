盤後速報 - 兆聯實業(6944)下週(7月23日)除權息20元，預估參考價783.08元
鉅亨網新聞中心
兆聯實業(6944-TW)下週(7月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利17元，股票股利3元，合計股利20元。
以今日(7月16日)收盤價1035.00元計算，預估參考價為783.08元，權息值合計為251.92元，股息殖利率1.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
兆聯實業(6944-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為高科技廠房純水﹑廢水回收系統工程及維運。近5日股價上漲9.99%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|1035.00
|17.0
|1.64%
|3.0
|2025/07/11
|382.0
|14.0
|3.66%
|0.0
|2024/08/02
|426.5
|0.0
|0.0%
|1.0
|2024/07/12
|366.0
|8.0
|2.19%
|0.0
|2023/08/28
|138.5
|2.0
|1.44%
|0.0
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