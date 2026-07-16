鉅亨速報

盤後速報 - 兆聯實業(6944)下週(7月23日)除權息20元，預估參考價783.08元

鉅亨網新聞中心

兆聯實業(6944-TW)下週(7月23日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利17元，股票股利3元，合計股利20元。

以今日(7月16日)收盤價1035.00元計算，預估參考價為783.08元，權息值合計為251.92元，股息殖利率1.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

兆聯實業(6944-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為高科技廠房純水﹑廢水回收系統工程及維運。近5日股價上漲9.99%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 1035.00 17.0 1.64% 3.0
2025/07/11 382.0 14.0 3.66% 0.0
2024/08/02 426.5 0.0 0.0% 1.0
2024/07/12 366.0 8.0 2.19% 0.0
2023/08/28 138.5 2.0 1.44% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數45624.98-0.01%
兆聯實業1035+0.00%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
兆聯實

61.54%

勝率

#營收獲利增加

偏強
兆聯實

61.54%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty