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盤後速報 - 中美晶(5483)下週(7月23日)除息2.5元，預估參考價256.5元

鉅亨網新聞中心

中美晶(5483-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(7月16日)收盤價259.00元計算，預估參考價為256.5元，息值合計為2.5元，股息殖利率0.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

中美晶(5483-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為太陽能晶錠 太陽能晶圓 太陽能電池 太陽能模組 太陽能發電系統。近5日股價上漲33.65%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 259.00 2.5 0.97% 0.0
2026/01/08 124.0 1.0 0.81% 0.0
2025/07/23 110.5 3.5 3.17% 0.0
2025/01/20 121.0 3.0 2.48% 0.0
2024/07/25 215.5 5.3 2.46% 0.0

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