盤後速報 - 中美晶(5483)下週(7月23日)除息2.5元，預估參考價256.5元
鉅亨網新聞中心
中美晶(5483-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(7月16日)收盤價259.00元計算，預估參考價為256.5元，息值合計為2.5元，股息殖利率0.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
中美晶(5483-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為太陽能晶錠 太陽能晶圓 太陽能電池 太陽能模組 太陽能發電系統。近5日股價上漲33.65%，櫃買市場加權指數下跌1.18%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|259.00
|2.5
|0.97%
|0.0
|2026/01/08
|124.0
|1.0
|0.81%
|0.0
|2025/07/23
|110.5
|3.5
|3.17%
|0.0
|2025/01/20
|121.0
|3.0
|2.48%
|0.0
|2024/07/25
|215.5
|5.3
|2.46%
|0.0
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