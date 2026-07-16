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盤後速報 - 佳世達(2352)下週(7月23日)除息1元，預估參考價30.35元

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佳世達(2352-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月16日)收盤價31.35元計算，預估參考價為30.35元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

佳世達(2352-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為液晶顯示器產品。投影機產品。醫療服務。近5日股價下跌8.43%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 31.35 1.0 3.19% 0.0
2025/07/24 26.7 1.11 4.16% 0.0
2024/07/25 37.8 1.2 3.17% 0.0
2023/07/20 59.7 2.0 3.35% 0.0
2022/07/28 30.6 2.5 8.17% 0.0

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