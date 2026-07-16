盤後速報 - 佳世達(2352)下週(7月23日)除息1元，預估參考價30.35元
鉅亨網新聞中心
佳世達(2352-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月16日)收盤價31.35元計算，預估參考價為30.35元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
佳世達(2352-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為液晶顯示器產品。投影機產品。醫療服務。近5日股價下跌8.43%，集中市場加權指數下跌0.22%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|31.35
|1.0
|3.19%
|0.0
|2025/07/24
|26.7
|1.11
|4.16%
|0.0
|2024/07/25
|37.8
|1.2
|3.17%
|0.0
|2023/07/20
|59.7
|2.0
|3.35%
|0.0
|2022/07/28
|30.6
|2.5
|8.17%
|0.0
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