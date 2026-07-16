盤後速報 - 冠軍(1806)下週(7月23日)除息0.15元，預估參考價8.25元
鉅亨網新聞中心
冠軍(1806-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。
以今日(7月16日)收盤價8.40元計算，預估參考價為8.25元，息值合計為0.15元，股息殖利率1.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
冠軍(1806-TW)所屬產業為玻璃陶瓷，主要業務為陶瓷及陶瓷製品製造業、石材製品製造業、特定專業區開發業。新市鎮、新社區開發業、耐火材料製造業、其他化學製品製造業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌0.95%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/23
|8.40
|0.15
|1.79%
|0.0
|2025/07/03
|11.9
|1.0
|8.4%
|0.0
|2022/07/18
|10.95
|1.0
|9.13%
|0.0
|2014/07/24
|10.25
|0.1
|0.98%
|0.0
|2012/07/30
|10.9
|0.5
|4.59%
|0.0
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