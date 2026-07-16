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盤後速報 - 冠軍(1806)下週(7月23日)除息0.15元，預估參考價8.25元

鉅亨網新聞中心

冠軍(1806-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.15元。

以今日(7月16日)收盤價8.40元計算，預估參考價為8.25元，息值合計為0.15元，股息殖利率1.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

冠軍(1806-TW)所屬產業為玻璃陶瓷，主要業務為陶瓷及陶瓷製品製造業、石材製品製造業、特定專業區開發業。新市鎮、新社區開發業、耐火材料製造業、其他化學製品製造業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌0.95%，集中市場加權指數下跌0.22%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/23 8.40 0.15 1.79% 0.0
2025/07/03 11.9 1.0 8.4% 0.0
2022/07/18 10.95 1.0 9.13% 0.0
2014/07/24 10.25 0.1 0.98% 0.0
2012/07/30 10.9 0.5 4.59% 0.0

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集中市場加權指數45624.98-0.01%
冠軍8.4+0.36%

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