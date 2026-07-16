盤中速報 - 福懋科(8131)急跌-3.28%報79.6元，成交7,797張
鉅亨網新聞中心
福懋科(8131-TW)近5分K跌速3.28%，16日09:13報79.6元，成交7,797張，今日跌幅為1.97％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
福懋科(8131-TW)近5日股價上漲8.27% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 0.48%。集中市場加權指數 下跌 0.22%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-406 張
- 外資買賣超：-443 張
- 投信買賣超：-9 張
- 自營商買賣超：+46 張
- 融資增減：+609 張
- 融券增減：-62 張
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