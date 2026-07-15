鉅亨速報

盤中速報 - ALPINE大漲11.44%，報0.341美元

鉅亨網新聞中心

ALPINE(ALPINE)在過去 24 小時內漲幅超過11.44%，最新價格0.341美元，總成交量達0.05億美元，總市值0.07億美元，目前市值排名第 195 名。

近 1 日最高價：0.39美元，近 1 日最低價：0.305美元，流通供給量：21,335,459。

Alpine幣又稱為 Alpine F1 Fan Token，翻譯成中文， 即為 Alpine F1 粉絲代幣。顧名思義，這款代幣是用以提升 F1 的 BWT車隊粉絲的體驗。擁有Alpine幣有什麼好處呢？擁有Alpine幣的粉絲可以參與 BWT Alpine F1 團隊的投票調查、 購買 NFT 並可以享受獎勵或體驗相關的遊戲功能。

歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-0.97%
  • 近 1 月：-13.76%
  • 近 3 月：-27.25%
  • 近 6 月：-49.84%
  • 今年以來：-49.09%

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠


文章標籤

虛擬貨幣虛擬貨幣盤中盤中速報虛幣漲跌幅ALPINE

相關行情

台股首頁我要存股
ALPINE0.328+6.15%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty