鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過21.24億美元，NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅達66.2%
鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,839.99美元，24小時漲跌幅+3.41%；以太幣(ETH)現報價格1,882.84美元，24小時漲跌幅+5.28%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達21.24億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達13.98億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.33億美元。
24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。
24小時跌幅：DODO(DODO)24小時跌幅38%；ALPINE(ALPINE)24小時跌幅15.3%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅65.6%；TLM(TLM)近一週漲幅21.4%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅11%。
近一週跌幅：DEXE(DEXE)近一週跌幅65.5%；Threshold(T)近一週跌幅61%；DODO(DODO)近一週跌幅43.2%。
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