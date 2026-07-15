鉅亨買幣速報 - USDC(USDC)24小時成交量超過21.24億美元，NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅達66.2%

鉅亨網新聞中心 2026-07-15 17:15

24小時漲幅：NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%；Viberate(VIB)24小時漲幅63.3%。

24小時跌幅：DODO(DODO)24小時跌幅38%；ALPINE(ALPINE)24小時跌幅15.3%；UTK(UTK)24小時跌幅16.2%。

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近一週漲幅：NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅65.6%；TLM(TLM)近一週漲幅21.4%；Maverick Protocol(MAV)近一週漲幅11%。