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鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金HMY-US的目標價調升至22元，幅度約4.08%

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)提出目標價估值：中位數由21.14元上修至22元，調升幅度4.08%。其中最高估值35.25元，最低估值17.02元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予哈莫尼黃金評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀0位。

哈莫尼黃金今(15日)收盤價為15.24元。近5日股價下跌4.08%，標普指數上漲0.53%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股HMY市場預估目標價

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