盤後速報 - 坤悅(5206)次交易(16)日除權息1.5元，參考價20.57元
鉅亨網新聞中心
坤悅(5206-TW)次交易(16)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利0.5元，合計股利1.5元。
首日參考價為20.57元，相較今日收盤價22.60元，權息值合計為2.03元，股息殖利率4.42%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|22.60
|1.0
|4.42%
|0.5
|2025/08/07
|37.1
|0.5
|1.35%
|1.0
|2024/08/01
|55.3
|1.3
|2.35%
|0.0
|2023/07/13
|20.55
|0.5
|2.43%
|0.0
|2022/08/30
|14.15
|0.48
|3.39%
|0.0
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