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盤後速報 - 坤悅(5206)次交易(16)日除權息1.5元，參考價20.57元

鉅亨網新聞中心

坤悅(5206-TW)次交易(16)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利0.5元，合計股利1.5元。

首日參考價為20.57元，相較今日收盤價22.60元，權息值合計為2.03元，股息殖利率4.42%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 22.60 1.0 4.42% 0.5
2025/08/07 37.1 0.5 1.35% 1.0
2024/08/01 55.3 1.3 2.35% 0.0
2023/07/13 20.55 0.5 2.43% 0.0
2022/08/30 14.15 0.48 3.39% 0.0


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