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盤後速報 - 坤悅(5206)下週(7月16日)除權息1.5元，預估參考價20.81元

鉅亨網新聞中心

坤悅(5206-TW)下週(7月16日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1元，股票股利0.5元，合計股利1.5元。

以今日(7月9日)收盤價22.85元計算，預估參考價為20.81元，權息值合計為2.04元，股息殖利率4.38%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

坤悅(5206-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為房地產開發。近5日股價上漲1.09%，櫃買市場加權指數下跌2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 22.85 1.0 4.38% 0.5
2025/08/07 37.1 0.5 1.35% 1.0
2024/08/01 55.3 1.3 2.35% 0.0
2023/07/13 20.55 0.5 2.43% 0.0
2022/08/30 14.15 0.48 3.39% 0.0

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