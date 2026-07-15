鉅亨速報

盤後速報 - 科際精密(4568)次交易(16)日除息1.98元，參考價38.37元

鉅亨網新聞中心

科際精密(4568-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.98元。

首日參考價為38.37元，相較今日收盤價40.35元，息值合計為1.98元，股息殖利率4.91%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 40.35 1.9803 4.91% 0.0
2025/04/24 44.75 2.0029 4.48% 0.0
2024/04/18 55.5 2.5 4.5% 0.0
2023/04/20 65.5 3.8 5.8% 0.0
2022/08/22 68.9 0.0 0.0% 0.5026


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
科際精密40.35-2.77%

鉅亨贏指標

了解更多

#一黑吃三紅

中強短弱
科際

66.67%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty