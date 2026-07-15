盤後速報 - 科際精密(4568)次交易(16)日除息1.98元，參考價38.37元
鉅亨網新聞中心
科際精密(4568-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.98元。
首日參考價為38.37元，相較今日收盤價40.35元，息值合計為1.98元，股息殖利率4.91%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|40.35
|1.9803
|4.91%
|0.0
|2025/04/24
|44.75
|2.0029
|4.48%
|0.0
|2024/04/18
|55.5
|2.5
|4.5%
|0.0
|2023/04/20
|65.5
|3.8
|5.8%
|0.0
|2022/08/22
|68.9
|0.0
|0.0%
|0.5026
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