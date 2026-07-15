盤後速報 - 中工(2515)次交易(16)日除權0.5元，參考價13.24元
鉅亨網新聞中心
中工(2515-TW)次交易(16)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利0.5元。
首日參考價為13.24元，相較今日收盤價13.90元，權值合計為0.67元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|13.90
|0.0
|0.0%
|0.501
|2025/11/10
|0.0
|0.0
|0.0%
|0.503
|2024/08/12
|14.4
|0.52
|3.61%
|0.0
|2023/07/20
|11.1
|0.526
|4.74%
|0.0
|2022/09/22
|9.0
|0.534
|5.93%
|0.0
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