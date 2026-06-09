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營收速報 - 中工(2515)5月營收22.71億元年增率高達57.1％

鉅亨網新聞中心

中工(2515-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣22.71億元，年增率57.1%，月增率5.01%。

今年1-5月累計營收為114.32億元，累計年增率42.5%。

最新價為12.7元，近5日股價上漲1.17%，相關建材營造下跌-0.27%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5377 張
  • 外資買賣超：+5453 張
  • 投信買賣超：-9 張
  • 自營商買賣超：-67 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 22.71億 57% 5%
26/4 21.62億 53% 11%
26/3 19.47億 30% 27%
26/2 15.36億 -13% -56%
26/1 35.15億 85% 16%
25/12 30.42億 3% 122%

中工(2515-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國內外土木工程業務。國內外建築工程業務。代辦工業區之開發及發展社區工程業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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