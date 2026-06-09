營收速報 - 中工(2515)5月營收22.71億元年增率高達57.1％
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今年1-5月累計營收為114.32億元，累計年增率42.5%。
最新價為12.7元，近5日股價上漲1.17%，相關建材營造下跌-0.27%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5377 張
- 外資買賣超：+5453 張
- 投信買賣超：-9 張
- 自營商買賣超：-67 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|22.71億
|57%
|5%
|26/4
|21.62億
|53%
|11%
|26/3
|19.47億
|30%
|27%
|26/2
|15.36億
|-13%
|-56%
|26/1
|35.15億
|85%
|16%
|25/12
|30.42億
|3%
|122%
中工(2515-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為國內外土木工程業務。國內外建築工程業務。代辦工業區之開發及發展社區工程業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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