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盤後速報 - 兆豐電子高息等權(00943)次交易(16)日除息0.12元，參考價22.3元

鉅亨網新聞中心

兆豐電子高息等權(00943-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.12元。

首日參考價為22.3元，相較今日收盤價22.42元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.54%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 22.42 0.12 0.54% 0.0
2026/06/16 22.3 0.12 0.54% 0.0
2026/05/19 19.75 0.09 0.46% 0.0
2026/04/20 17.19 0.071 0.41% 0.0
2025/12/16 14.38 0.066 0.46% 0.0


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