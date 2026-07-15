盤後速報 - 兆豐電子高息等權(00943)次交易(16)日除息0.12元，參考價22.3元
鉅亨網新聞中心
兆豐電子高息等權(00943-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.12元。
首日參考價為22.3元，相較今日收盤價22.42元，息值合計為0.12元，股息殖利率0.54%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|22.42
|0.12
|0.54%
|0.0
|2026/06/16
|22.3
|0.12
|0.54%
|0.0
|2026/05/19
|19.75
|0.09
|0.46%
|0.0
|2026/04/20
|17.19
|0.071
|0.41%
|0.0
|2025/12/16
|14.38
|0.066
|0.46%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 10檔台股科技ETF配息香 00927年化配息率飆破18%奪冠
- 盤後速報 - 兆豐電子高息等權(00943)次交易(16)日除息0.12元，參考價22.18元
- 台股高股息ETF敗部復活！這4檔含息報酬逾2成 00929改造後化身績效王
- 盤後速報 - 兆豐電子高息等權(00943)次交易(20)日除息0.07元，參考價17.12元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇