盤後速報 - 兆豐電子高息等權(00943)次交易(20)日除息0.07元，參考價17.12元
鉅亨網新聞中心
兆豐電子高息等權(00943-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。
首日參考價為17.12元，相較今日收盤價17.19元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.41%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/04/20
|17.19
|0.071
|0.41%
|0.0
|2026/03/17
|15.08
|0.072
|0.48%
|0.0
|2026/02/26
|15.27
|0.07
|0.46%
|0.0
|2026/01/19
|14.96
|0.065
|0.43%
|0.0
|2025/12/16
|14.38
|0.066
|0.46%
|0.0
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