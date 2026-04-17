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鉅亨速報

盤後速報 - 兆豐電子高息等權(00943)次交易(20)日除息0.07元，參考價17.12元

鉅亨網新聞中心

兆豐電子高息等權(00943-TW)次交易(20)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.07元。

首日參考價為17.12元，相較今日收盤價17.19元，息值合計為0.07元，股息殖利率0.41%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/04/20 17.19 0.071 0.41% 0.0
2026/03/17 15.08 0.072 0.48% 0.0
2026/02/26 15.27 0.07 0.46% 0.0
2026/01/19 14.96 0.065 0.43% 0.0
2025/12/16 14.38 0.066 0.46% 0.0


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