盤後速報 - 富邦入息REITs+(00908)次交易(16)日除息0.14元，參考價15.3元
鉅亨網新聞中心
富邦入息REITs+(00908-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.14元。
首日參考價為15.3元，相較今日收盤價15.44元，息值合計為0.14元，股息殖利率0.92%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|15.44
|0.142
|0.92%
|0.0
|2026/04/20
|14.18
|0.121
|0.85%
|0.0
|2026/01/20
|14.29
|0.121
|0.85%
|0.0
|2025/10/20
|13.49
|0.121
|0.9%
|0.0
|2025/07/16
|12.7
|0.211
|1.66%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 富邦入息REITs+(00908)次交易(20)日除息0.12元，參考價14.06元
- 盤後速報 - 全國(9937)次交易(16)日除息2.2元，參考價54.7元
- 盤後速報 - 寶一(8222)次交易(16)日除息0.35元，參考價41.6元
- 盤後速報 - 意騰-KY(7749)次交易(16)日除息9元，參考價392.0元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇