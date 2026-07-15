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盤後速報 - 中信中國高股息(00882)次交易(16)日除息0.55元，參考價14.61元

鉅亨網新聞中心

中信中國高股息(00882-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.55元。

首日參考價為14.61元，相較今日收盤價15.16元，息值合計為0.55元，股息殖利率3.63%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 15.16 0.55 3.63% 0.0
2026/01/19 15.46 0.45 2.91% 0.0
2025/07/16 13.52 0.55 4.07% 0.0
2025/01/17 12.78 0.53 4.15% 0.0
2024/07/16 11.87 0.4 3.37% 0.0


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