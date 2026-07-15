盤後速報 - 中信中國高股息(00882)次交易(16)日除息0.55元，參考價14.61元
鉅亨網新聞中心
中信中國高股息(00882-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.55元。
首日參考價為14.61元，相較今日收盤價15.16元，息值合計為0.55元，股息殖利率3.63%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|15.16
|0.55
|3.63%
|0.0
|2026/01/19
|15.46
|0.45
|2.91%
|0.0
|2025/07/16
|13.52
|0.55
|4.07%
|0.0
|2025/01/17
|12.78
|0.53
|4.15%
|0.0
|2024/07/16
|11.87
|0.4
|3.37%
|0.0
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