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盤後速報 - 國泰標普低波高息(00702)次交易(16)日除息0.68元，參考價24.65元

鉅亨網新聞中心

國泰標普低波高息(00702-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.68元。

首日參考價為24.65元，相較今日收盤價25.33元，息值合計為0.68元，股息殖利率2.68%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 25.33 0.68 2.68% 0.0
2026/01/20 23.98 0.65 2.71% 0.0
2025/07/16 22.35 0.62 2.77% 0.0
2025/01/17 25.04 0.7 2.8% 0.0
2024/07/16 24.01 0.66 2.75% 0.0


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