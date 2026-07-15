盤後速報 - 國泰標普低波高息(00702)次交易(16)日除息0.68元，參考價24.65元
鉅亨網新聞中心
國泰標普低波高息(00702-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.68元。
首日參考價為24.65元，相較今日收盤價25.33元，息值合計為0.68元，股息殖利率2.68%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|25.33
|0.68
|2.68%
|0.0
|2026/01/20
|23.98
|0.65
|2.71%
|0.0
|2025/07/16
|22.35
|0.62
|2.77%
|0.0
|2025/01/17
|25.04
|0.7
|2.8%
|0.0
|2024/07/16
|24.01
|0.66
|2.75%
|0.0
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