盤後速報 - 伯鑫(6904)下週(7月22日)除息5元，預估參考價123.0元
鉅亨網新聞中心
伯鑫(6904-TW)下週(7月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
以今日(7月15日)收盤價128.00元計算，預估參考價為123.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
伯鑫(6904-TW)所屬產業為其他業，主要業務為活動扳手。其他手工具。近5日股價下跌0.79%，櫃買市場加權指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|128.00
|5.0
|3.91%
|0.0
|2025/07/16
|150.0
|9.0
|6.0%
|0.0
|2024/07/09
|164.5
|4.1
|2.49%
|0.0
|2023/07/18
|150.0
|3.7
|2.47%
|0.0
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