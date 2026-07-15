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盤後速報 - 伯鑫(6904)下週(7月22日)除息5元，預估參考價123.0元

鉅亨網新聞中心

伯鑫(6904-TW)下週(7月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

以今日(7月15日)收盤價128.00元計算，預估參考價為123.0元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月15日)收盤價做計算，僅提供參考）

伯鑫(6904-TW)所屬產業為其他業，主要業務為活動扳手。其他手工具。近5日股價下跌0.79%，櫃買市場加權指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/22 128.00 5.0 3.91% 0.0
2025/07/16 150.0 9.0 6.0% 0.0
2024/07/09 164.5 4.1 2.49% 0.0
2023/07/18 150.0 3.7 2.47% 0.0

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