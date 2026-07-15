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盤中速報 - 中美晶(5483)大漲7.11%，報271元

鉅亨網新聞中心

中美晶(5483-TW)15日11:20股價上漲18元，報271.0元，漲幅7.11%，成交47,719張。

中美晶(5483-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為太陽能晶錠 太陽能晶圓 太陽能電池 太陽能模組 太陽能發電系統。

近5日股價上漲27.46%，櫃買市場加權指數下跌2.88%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+18,482 張
  • 外資買賣超：+9,461 張
  • 投信買賣超：+9,660 張
  • 自營商買賣超：-639 張
  • 融資增減：+2,137 張
  • 融券增減：+197 張

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