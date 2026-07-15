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盤中速報 - 志聖(2467)股價拉至漲停，漲停價589.0元，成交2,196張

鉅亨網新聞中心

志聖(2467-TW)15日10:33上漲53元，股價漲停報589.0元，委買3張、委賣26張，成交2,196張。

主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。

志聖(2467-TW)近5日股價下跌12.56%，集中市場加權指數下跌1.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1,994 張
  • 外資買賣超：-1,892 張
  • 投信買賣超：+2 張
  • 自營商買賣超：-104 張
  • 融資增減：+118 張
  • 融券增減：+45 張

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