盤中速報 - 志聖(2467)股價拉至漲停，漲停價589.0元，成交2,196張
鉅亨網新聞中心
志聖(2467-TW)15日10:33上漲53元，股價漲停報589.0元，委買3張、委賣26張，成交2,196張。
主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,994 張
- 外資買賣超：-1,892 張
- 投信買賣超：+2 張
- 自營商買賣超：-104 張
- 融資增減：+118 張
- 融券增減：+45 張
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 志聖(2467)大漲7.09%，報574元
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-13.14點至406.76點，跌幅3.13%
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-12.64點至407.26點，跌幅3.01%
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-12.37點至407.53點，跌幅2.95%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇