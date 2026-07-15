鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-15 09:25

以色列機場管理局周二（14 日）向空中交通管制部門發出緊急臨時指令，禁止美軍加油機在以色列最大機場本 - 古里安國際機場降落。

以色列罕見緊急指示，禁止美軍加油機在最大機場降落。（圖：Shutterstock）

此舉起因於美方日前突然凍結了從該機場撤出加油機的計畫。以色列機場管理局警告，如果美軍不推進撤離行動，本 - 古里安機場的民航運力將受嚴重擠壓，導致 7 月約 5 萬張民航機票面臨被強制取消的風險。

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這一罕見限制令據信由以色列交通部長雷格夫的辦公室直接下達。

消息稱，自 2 月 28 日美國和以色列對伊朗發動軍事打擊以來，美國約有 75 架空中加油機和運輸機長期停放在本 - 古里安國際機場。這些軍機原為美國在地區加強軍事部署的一部分。

目前部署在以色列境內的美軍加油機達 34 架，其中 4 架為近期地區局勢升級後新調入。美方曾向以方承諾，會減少在本 - 古里安機場的加油機數量，並維持在 20 架以內。

美軍 13 日宣布，對伊朗發動「連續第三晚」打擊行動，並將於美國東部時間 14 日恢復對伊朗的海上封鎖。伊朗則表示，荷姆茲海峽近期局勢升級的直接責任在美國，並對位於中東的美軍基地發動報復性打擊。