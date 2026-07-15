鉅亨網編譯許家華 2026-07-15 10:04

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 降溫幅度優於市場預期，讓市場對聯準會 (Fed) 近期升息預期明顯降溫。不過，包括聯準會主席華許（Kevin Warsh）及芝加哥聯邦準備銀行總裁 Austan Goolsbee 在內的多位 Fed 官員 15 日均表示，單月數據不足以證明通膨已持續受控，仍需要未來數個月更多證據，才能對通膨回落建立足夠信心。

美國勞工部公布，6 月 CPI 年增率由 5 月的 4.2% 放緩至 3.5%，優於市場預期；核心 CPI 年增率則由 2.9% 降至 2.6%，月增率持平，顯示基礎通膨壓力同步降溫。整體 CPI 月減 0.4%，創 2020 年 4 月以來首次單月下滑，主因能源價格大跌 5.7%，其中汽油價格重挫 9.7%。

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華許在出席美國眾議院金融服務委員會聽證會時表示，雖然最新 CPI 數據優於預期，是一項正面發展，但 Fed 不會因單一數據就宣布抗通膨任務完成。

華許表示，「我不會只挑選一份漂亮的數據，就站出來說任務完成。我們還有很多工作要做，我希望能有更多、更完整的數據，作為政策決策依據。」

不過，華許仍維持上任以來一貫立場，拒絕對未來利率路徑提供前瞻指引，也未明確說明他口中的「還有很多工作」究竟代表需要再次升息，或只是維持目前政策利率一段時間。

目前聯準會基準利率維持在 3.50% 至 3.75% 區間，下一次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議將於 7 月 28 日至 29 日舉行。華許表示，未來一段時間將與其他決策官員深入討論貨幣政策工具的使用時機與力道，但重申 Fed 仍將持續以維持物價穩定作為首要目標。

芝加哥聯準銀行總裁 Goolsbee 也對最新通膨數據表示肯定，形容報告「令人鼓舞」、「比預期溫和」，但他同樣強調，需要連續數個月看到類似數據，才能真正確認通膨回到 2% 的政策目標軌道。

Goolsbee 表示，「今天的 CPI 數據令人振奮，但一個月還遠遠不夠，我希望看到更多這樣的數據。」

另一位 Fed 理事 Christopher Waller 日前也曾表示，不會因單月 CPI 降溫就改變政策判斷，他同樣希望看到連續數月通膨放緩。不過，Waller 相較其他官員態度更為明確，指出若後續通膨重新升溫，Fed 可能需要在近期採取升息行動。

市場則迅速調整政策預期。根據 FedWatch 及利率期貨交易顯示，在 6 月 CPI 公布後，市場預估 Fed 於 7 月底會議升息的機率已降至約 15%，而 9 月升息機率則約 65%，顯示投資人普遍認為 Fed 更可能先觀察後續經濟數據，再決定是否進一步收緊貨幣政策。

市場接下來將聚焦 15 日公布的 6 月生產者物價指數 (PPI)，以及月底發布的個人消費支出(PCE) 物價指數。PCE 是 Fed 最重視的通膨指標，也是評估是否朝 2% 通膨目標邁進的重要依據。不過，由於 6 月 PCE 數據將在 7 月底利率決策會議之後才公布，因此 Fed 本月決策仍將主要依據 CPI、PPI 及其他最新經濟數據。